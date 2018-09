Maragall sobre ser el cap llista a Barcelona: «És una oferta que no es pot rebutjar»

El conseller d'Exterior, Ernest Maragall, afirma que encapçalar la candidatura d'ERC a les eleccions municipals de Barcelona "és una oferta que no es pot rebutjar". Amb tot, ha assenyalat que encara no ha pres una decisió definitiva sobre aquesta qüestió i ha explicat que s'ha pres uns dies per digerir la proposta perquè suposa "un repte" i una "responsabilitat" molt grans.

Maragall ha fet aquestes declaracions en el marc d'una visita la fàbrica Fabra i Coats de la capital catalana on també ha apuntat que aposta per una candidatura àmplia amb participació ciutadana. "El meu cap ha començat a processar que vol dir Barcelona en termes d'exigència i dedicació i en termes de tornar a fer-la meva", ha assenyalat el conseller que ha dit que ha de reflexionar sobre quina és la ciutat que vol.

Ernest Maragall afirma que es troba immers en un procés de reflexió després d'haver escoltat "la veu, el sentiment i la força que ha transmès Alfred Bosch". El conseller d'Acció Exterior reconeix que per a ell és un "repte" i una "responsabilitat" molt gran encapçalar la candidatura d'ERC a les eleccions municipals de Barcelona. "Com dirien a les pel·lícules és una oferta que no es pot rebutjar", ha assenyalat.

Amb tot, el conseller ha dit que se sent molt còmode amb la tasca que desenvolupa al capdavant d'Acció Exterior i que en aquests moments el seu "cap, cos i dedicació plena" estan vinculats a aquesta funció dintre del Govern. "És una decisió que em costa de prendre de manera que m'he d'agafar uns dies abans de formalitzar el que en qualsevol cas ha de passar que és aquesta convocatòria de primàries que ERC ha de fer després de la decisió d'Alfred Bosch".

El conseller ha explicat que prendrà una decisió en els propers dies i que abans de fer-ho parlarà amb ell mateix, amb la gent del seu entorn, família i amics. "Vull constatar que tinc l'energia que cal per assumir el repte i parlar amb el meu entorn perquè sóc conscient del que implica", ha remarcat Maragall que considera que l'equip d'ERC de Barcelona necessita una persona compromesa i "disposada a arribar fins el final".

En aquesta línia ha reconegut que després de molt de temps el seu cap ha començat "ha processar que vol dir Barcelona en termes d'exigència i dedicació" i en termes de tornar a fer-se-la seva. Alhora ha subratllat que vol analitzar amb quins suports compta, amb quina companyia i amb quina ambició.

Maragall també ha apuntat que aposta per un projecte de ciutat obert a "tothom que coincideixi amb les línies estratègiques d'ERC" i ha dit que es planteja una fórmula que inclogui incorporacions ciutadanes.