PP i Cs pressionen Sánchez perquè s'expliqui sobre la seva tesi doctoral

El secretari general del PP, Teodoro García-Egea, ha instat de nou el president del Govern, Pedro Sánchez, a oferir explicacions «voluntàriament» sobre la seva tesi doctoral, amb un desplegament similar al que va fer Pablo Casat el mes d'abril passat arran de les informacions publicades sobre el seu màster.

Al seu entendre, podria fer-ho per «plasma» o «videoconferència» perquè si no ho fa «al més aviat possible» haurà de comparèixer al Senat, com ha sol·licitat el Grup Popular, una petició que la mesa de la cambra alta qualificarà dimarts que ve.

Els populars no són partidaris d'obrir una comissió d'investigació sobre la tesi de Sánchez com vol Ciutadans perquè entenen que això no serveix per a res. El partit d'Albert Rivera ha dit que intentaran crear aquesta comissió al Congrés si el cap de l'Executiu no compareix davant la cambra baixa per aclarir els «dubtes» que hi ha sobre si la va fer ell o no, si la va plagiar i si va tenir tracte de favor per part del tribunal.