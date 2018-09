El TSJC rebutja la recusació pel cas de Nadia Nerea

La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSCJ) ha rebutjat la recusació del tribunal de l'Audiència de Lleida que ha de jutjar el cas Nadia, plantejada per la defensa del pare de la menor, Fernando Blanco, que està acusat d'un delicte continuat d'estafa.

En el seu acte, el TSJC sosté que la intenció de la recusació per part de la defensa de Blanco és «la suspensió provisional de la causa i dilatar així una altra vegada la seva celebració».

A més, apunta l'acte, la defensa coneix des del 26 de març del 2018 el tribunal escollit per instruir la causa i ha superat en deu dies el termini legal per estudiar una possible recusació.