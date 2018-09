La ultradreta alemanya ja supera els socialdemòcrates a les enquestes

La ultradretana Alternativa per a Alemanya (AFD) figura segona en intenció de vot en un sondeig publicat ahir i que evidencia la caiguda del Partit Social Demòcrata (SDP), que segueix sense aixecar el cap des de la reedició de la gran coalició amb la CDU de Merkel. La CDU i el seu soci bavarès (CSU) es mantindrien com a primera força si ara se celebressin eleccions, segons una enquesta de la cadena ARD que li concedeix el 28% de vots. No obstant, és el nivell més baix des del 1997. L'SPD, tradicional alternativa a la CDU, ha caigut fins al 17% en intenció de vot, tres punts menys dels obtinguts a les eleccions del 2017. Els socialdemòcrates es veuen superats per AFD, que després d'aconseguir el 12,6% dels vots en els últims comicis ronda ara el 18%.