Venècia prohibirà que els turistes que visiten l'illa s'asseguin a terra

L'Assemblea Municipal de Venècia té previst aprovar el proper mes d'octubre un nou reglament de policia i seguretat urbana, una nova normativa sobre la ciutat que té com a objectiu defensar el patrimoni de l'emblemàtica localitat italiana i combatre els turistes maleducats.

El debat s'ha centrat en l'article 35 d'aquest reglament, que prohibeix no només acampar al centre històric, sinó també estirar-se o asseure's a la vorera o passos de monuments, així com també prohibeix utilitzar els bancs com a àrees de pícnic.

Les multes començaran a una quantitat des de 50 euros i fins i tot podrien arribar als 500 o a l'arrest per infraccions en llocs de particular valor del centre històric de la ciutat italiana.

En cas d'aprovar-se aquestes mesures, se sumaran a una llarga llista de prohibicions a la ciutat dels ponts i les gòndoles, que rep aproximadament uns 25 milions de visitants a l'any.

L'Ajuntament de Venècia ja va instal·lar l'abril d'aquest any uns torns per regular el flux de visitants i per tractar de salvaguardar així l'essència de la ciutat, declarada Patrimoni Mundial per la Unesco.

El vigent reglament de la Policia Urbana del municipi de Venècia prohibeix alguns comportaments «per satisfer les exigències de tutela del decòrum urbà i paisatgístic de la ciutat, a més de per raons de seguretat i respecte de les normes higièniques i sanitàries».

Entre les diferentes regulacions, segons el nou reglament de la ciutat està prohibit asseure's, fora dels espais precisament determinats, a la plaça San Marco i damunt el moll. La sanció per fer-ho serà de 200 euros.

A més, està prohibit consumir menjar o begudes fora de les àrees determinades, així com llençar o abandonar al terra públic papers, llaunes, ampolles, com també impedir la circulació romanent sobre ponts i carrers.

La sanció serà de 450 euros per capbussar-se, nedar o banyar-se a tots els cursos d'aigua i canals públics o oberts al públic de l'illa, i de 200 euros per estar en llocs públics o viatjar en mitjans de transport en vestit de bany o amb el tors nu.

També està prohibit, per raons higièniques i sanitàries i de conservació del patrimoni artístic, subministrar menjar i aliments als animals, a més de dispersar o deixar residus alimentaris als carrers, places o altres llocs públics, cursos d'aigua i canals. La multa va des dels 50 als 200 euros.

També contempla la imposició de sancions per un import de 100 euros per circular amb bicicletaper la zona del centre històric de Venècia.