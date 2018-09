Ábalos diu que "l'Estat s'ha independitzat de Catalunya fa temps" i en culpa el PP

El secretari d'Organització del PSOE i ministre de Foment, José Luís Ábalos, ha lamentat aquest diumenge la situació que el PP i el govern espanyol de Mariano Rajoy van deixar respecte de Catalunya. I ho ha fet amb unes contundents declaracions a la Festa de la Rosa del PSC, a la pineda de Gavà. "Hi ha qui vol independitzar-se, i jo mai estaré d'acord ni ho comprendré, però l'Estat s'ha anat independitzant de Catalunya fa temps, i ho va fer el PP. La dreta s'ha independitzat de Catalunya. I ho van interioritzar tant, que cada cop que venia un ministre a Catalunya semblava que venia un estranger, i no a terra amiga", ha etzibat.

Ábalos, a més, ha sortit en defensa de la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, que va mostrar-se favorable a un indult dels presos independentistes si ho demanaven després de ser condemnats. El socialista ha emmarcat les paraules en la "humanitat" de Cunillera, i ha aprofitat per criticar la iniciativa que el PP va anunciar que presentarà arran de la polèmica sorgida per les declaracions de la delegada, i que pretén prohibir els indults als condemnats per sedició i rebel·lió. "Només els ha faltat posar que 'sempre que siguin catalans'. Perquè si no son catalans, als sediciosos se'ls pot honorar al Valle de los Caídos. Si són sediciosos d'altra natura, no hi ha problema", ha sentenciat.

El dirigent socialista ha volgut també per lamenta que alguns catalans no independentistes hagin hagut de demanar-li ajuda. "M'ha molestat molt quan he trobat un català i m'ha dit 'no ens deixeu sols'. Em fa mal que algú se senti desemparat a al seva terra", ha dit.

D'esquerra a dreta, Ábalos, Iceta, Batet i Collboni | EFE

En aquest sentit, ha defensat la feina feta pel seu govern i la via de diàleg oberta amb Catalunya. A més, ha defensat que el projecte "és molt ampli i amb la justícia com a base". És per això que ha defensat que "les eleccions es convocaran quan s'hagin de convocar" i ha preguntat a PP i Cs "quina presa tenen per anar a eleccions" quan ells "no tenen res a oferir més que interès partidista". "Per això munten soroll només. No ens discuteixen la política, sinó els rumors, els embolics, però no la política", ha dit.

Abans d'Ábalos, a l'acte ha intervingut també la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que ha defensat que el projecte socialista és "per a l'Espanya i la Catalunya reals". "Perquè quan més parlem del problema de Catalunya i del problema d'Espanya, menys parlem dels problemes dels catalans i dels espanyols. Volem parlar dels seus problemes, dels dels catalans i dels espanyols", ha dit.