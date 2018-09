Un atac contra una desfilada militar a l'Iran deixa 29 persones mortes i 50 de ferides

n Almenys 29 persones van morir, majoritàriament membres de les forces de seguretat, i 50 més van resultar ferides en un atac perpetrat per diversos individus armats contra una desfilada militar a la ciutat iraniana d'Ahvaz, al sud-oest del país, segons l'últim balanç ofert per l'agència Mehr. El portaveu de les Forces Armades, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, va informar que l'atemptat va ser obra de quatre terroristes, tres dels quals van ser abatuts i el quart va ser detingut i està sent interrogat. Segons va indicar, els assaltants van disparar des d'un parc situat darrere de la tribuna de les autoritats.

Segons l'agència Fars, els agressors van intentar disparar contra les autoritats i alts càrrecs militars presents, entre els quals hi havia el governador provincial i el governador de Ahvaz, que van resultar il·lesos. Durant la jornada d'ahir, el grup terrorista Estat Islàmic va reivindicar l'autoria de l'atemptat en un missatge publicat a la seva agència de notícies Amaq. El president iranià, Hassan Rohani, va prometre una «resposta dura» contra els responsables de l'atemptat.