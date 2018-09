Els huracans més mortífers

Va ser el cicló tropical més mortal mai registrat. Els meteoròlegs el van veure arribar però no hi va haver manera d'avisar les zones que es veurien afectades. Es calcula que fins a 500.000 persones van morir per la tempesta i les inundacions a Bangladesh el novembre del 1970.



També conegut com el cicló de Calcuta, ha estat descrit com «un dels desastres naturals més mortals de tots els temps». Va tocar terra el dia 11 d'octubre de l'any 1737, al delta del riu Ganges, i es calcula que va causar entre 300.000 i 350.000 morts.



Es va originar a prop de les Filipines i va causar devastació a Haiphong, al Vietnam, i al llarg de tota aquesta costa. Les tempestes van matar almenys 300.000 persones en aquell infaust octubre del 1881.