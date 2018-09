Marta Rovira reclama «consens» i «grans acords» a l'independentisme

n La secretària general d'ERC, Marta Rovira, va intervenir ahir per sorpresa al Consell Nacional del partit a través d'una connexió telemàtica en directe des de Suïssa, on resideix des que va marxar a l'estranger. La republicana va voler aprofitar l'ocasió per reclamar a l'independentisme que «s'assegui i consensuï». «I consensuar no significa uniformar, significa arribar a grans acords per avançar», va matisar. Per a Rovira, l'exemple més clar d'aquesta estratègia i del resultat que dona va ser l'1-O. «Va ser possible gracies al consens entre actors polítics i moviments socials, per la complicitat entre institucions democràtiques i ciutadania, per la coherència entre els mandats democràtics i el moviment popular, coherència entre política i carrer. És la gran lliçó, que avancem quan generem aquests grans consensos i només així l'independentisme pot ser una opció atractiva i majoritària», va sentenciar. En aquest sentit, Rovira va refermar que l'1-O va ser «un punt de partida, de lliçons apreses i un exercici de sobirania democràtica».