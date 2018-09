El PP insisteix amb un nou 155 "sense complexos" que inclogui TV3 i l'escola catalana

El vicesecretari d'organització del PP, Javier Maroto, ha insistit al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que iniciï els procediments per aplicar un nou 155 a Catalunya i aquesta vegada "sense complexos", de més llarga durada i amb la inclusió de TV3 i l'escola catalana. "Si la competència en educació en algunes comunitats autònomes s'exerceix de forma deslleial aquesta s'ha de treure i tornar a l'Estat", ha assenyalat Maroto aquest diumenge en la cloenda del Dia de l'Afiliat del PP de l'Aragó. "I si PSOE i Cs no volen intervenir TV3, la televisió de la vergonya i l'adoctrinament, que surtin i ho diguin alt i clar", ha continuat el vicesecretari d'organització del PP. "Nosaltres n'estem farts d'aquesta situació a Catalunya i posem sobre la taula la nostra proposta, perquè se'ns entengui i ens escolti", ha afirmat Maroto, que també ha carregat contra un possible indult als polítics presos: "Anirà demà Pedro Sánchez a la porta de la presó per obrir-la?", ha preguntat amb ironia el vicesecretari d'organització del PP.

"Si ahir la delegada del govern demanava l'indult per als polítics presos i avui la vicepresidenta diu que porten massa temps a la presó, jo em pregunto, senyor Sánchez, què és el que passarà demà?", ha continuat la seva qüestió Maroto, que ha mostrat la seva "profunda preocupació" per aquestes últimes declaracions de Cunillera i Calvo. "El que està passant a Catalunya no és que ens tingui farts, és que clama al cel", ha sentenciat el vicesecretari d'organització del PP, que ha tornat a recordar que el govern de Rajoy era partidari d'aplicar un 155 més dur a Catalunya "i no tan tou i de curta durada". "Podríem haver-ho fet sols, però ho vam fer amb tots els partits perquè hi ha moments on no es pot aplicar la majoria absoluta i on s'ha de fer política d'Estat", ha justificat Maroto. Respecte al tema educatiu, el dirigent del PP ha tornat a denunciar que en "algunes aules" de Catalunya, País Basc, País Valencià i Balears "s'adoctrina i s'intenta fer petita política amb els petits".

"I ho fan per intentar construir un país diferent i trencar el nostre. Per això el PP s'atreveix a dir que si les competències en educació que s'exerceixen en algunes comunitats autònomes es fan de forma deslleial, aquesta competència ha de tornar a l'Estat", ha conclòs Maroto.