El secretari de l'OEA qualifica Zapatero d'«imbècil» i li diu que no defensi Maduro

n El secretari general de l'Organització d'Estats Americans (OEA), Luis Almagro, va recomanar ahir a l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero «que no sigui imbècil» i que no defensi la «dictadura» del president veneçolà, Nicolás Maduro. «El senyor Zapatero té un problema molt gran de comprensió i que podem definir-ho de diferents categories (...) El meu consell, és un consell, res més: que no sigui imbècil. És un consell important, bé, crec que li pot fer molt bé», va afirmarAlmagro. «Definitivament el senyor Zapatero està en el grau més alt d'imbecil·litat. Ha necessitat set explicacions per entendre-ho», va afegir.

Almagro responia així a les afirmacions de Zapatero, que va criticar prèviament Almagro per defensar una possible intervenció militar a Veneçuela contra Maduro. Zapatero va dir que les intervencions militars unilaterals cor-responen a una doctrina «insostenible» i «arcaica».



En «consonància» amb el dret

El màxim responsable de l'OEA va subratllar que es tracta de «la setena vegada que aclarim que estem en contra de la il·legitimitat de qualsevol intervenció armada, atac militar, agressió, invasió (...). Les nostres opcions estan en perfecta consonància amb el dret internacional públic i amb el dret interamericà. Estan emparades per la responsabilitat de protegir, el Dret Internacional Humanitari, i la responsabilitat penal internacional», va argumentar el secretari general de l'OEA.

Almagro va asseverar que «l'única cosa que veiem del se-nyor Zapatero són favors a la dictadura».