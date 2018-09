Teresa Cunillera defensa un indult per als polítics en cas de condemna

n La delegada del Govern espa-nyol a Catalunya, Teresa Cunillera, es mostra partidària de l'indult als polítics empresonats en cas de condemna. «Per concedir un indult hi ha d'haver una sentència ferma i hi ha d'haver una petició igual de ferma del que accepta la sentència. Si es demana l'indult jo en soc partidària, clar. Però l'han de demanar», va reflexionar en una entrevista ahir al programa El Suplement de Catalunya Ràdio.

En paral·lel, la delegada del Govern espanyol a Catalunya va titllar de «desafortunats» els comentaris insultants contra l'independentisme –definits com a «colpistes» i «nazis»– en el xat de jutges del CGPJ. «No m'han agradat, però són comentaris en l'àmbit privat. I crec que no posen en qüestió la tasca judicial», va assenyalar Cunillera, que també va voler posar en valor l'actual «ambient diferent per negociar» entre els governs espanyol i català.

la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, assegurés que el Govern d'Espa-nya expressa «el màxim respecte pels procediments judicials» i, en aquest sentit, «no anticipem o avancem escenaris que no sabem quan es donaran o si es donaran». En ser preguntada per les declaracions de la delegada del Govern espanyol a Catalunya, Batet va afirmar que no en fa valoracions.

També dins les files del PSOE, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va comentar les paraules de Cunillera, en assegurar que «no toca» parlar de possibles indults als polítics independentistes empresonats quan encara no s'han celebrat els judicis pel procés.



Cs i PP es mostren crítics

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va respondre a les declaracions de Cunillera. «Des de Cs ho diem alt i clar: ni aforaments ni indults a polítics que han donat un cop d'estat, ni tampoc pactes amb nacionalistes», va sentenciar Arrimadas en l'acte «Stop barreres lingüístiques» celebrat a Palma. «Està parlant d'indultar els polítics que es van gastar diners destinats a polítiques socials per fer un referèndum il·legal?», es va preguntar en veu alta Arrimadas.

També el secretari general del Partit Popular va aprofitar l'ocasió per criticar les paraules de Cunillera. Pablo Casado va qualificar de «molt greu» la postura de la delegada del Govern a Catalunya. «És urgent canviar aquest Govern perquè és ostatge dels vots dels independentistes a la moció de censura», va reivindicar en el transcurs d'un acte amb militants del seu partit al municipi valencià de Pobla de Farnals.

Per la seva banda, la portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat, va demanar explicacions a Cunillera. En un missatge a Twitter, Montserrat va acusar Cunillera per mostrar-se partidària d'indultar «presos colpistes».