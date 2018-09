Berguedà i Solsonès, en plena producció

Tot i que la zona del Pirineu destaca per sobre de la resta, els bolets també es poden trobar en aquelles comarques on ha plogut més i que es troben en plena producció com Osona, el Berguedà o el Solsonès.

En punts del Pirineu com la vall de Castellbò, a l'Alt Urgell, van començar a collir algunes varietats de bolets a finals d'agost, un mes abans del que és habitual. De fet, a hores d'ara ja s'ha superat el còmput total dels bolets que es van collir fa dues temporades, segons explica Elisabet Campi, de l'empresa Natura Bolets. Aquests dies, però, la calor provoca que alguns dels fongs estiguin corcats i s'espera que en funció de l'arribada del fred es puguin anar trobant bolets en cotes més baixes dels 1.800 metres, tal com apunta el boletaire José González.



Fins al Nadal o el gener

Les condicions meteorològiques són un factor clau en l'aparició dels bolets i en funció d'això es pot allargar la temporada fins al Nadal o arribar, fins i tot, al gener, explica González. A la zona de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell), una de les varietats més comunes i «més fàcils de trobar» és el rovelló, segons explica la boletaire Elisabet Campi. Així, alguns dels seus clients són persones que han anat al bosc a recollir-ne i que volen adquirir altres tipus de bolets per cuinar-los conjuntament. Tot i així, en entorns com el dels voltants de Sant Joan de l'Erm també sol haver-hi ceps, carreroles o mucosa blanca, entre d'altres.

Per la seva banda, un altre dels habituals en la recol·lecció de bolets als boscos de l'Alt Urgell des de fa més de quinze anys, Rafael Marín, recomana sortir a collir-ne amb algun «expert» per poder trobar els llocs on n'hi ha i no perdre temps buscant-los.