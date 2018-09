Els boletaires esperen una temporada «de rècord», similar a la de fa quatre anys

L'investigador i micòleg Juan Martínez de Aragón, del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu a Solsona, assegura que l'actual temporada boletaire pot ser «de rècord», com la que hi va haver el 2014.

«De moment anem cap aquí, però ja veurem si continua», va assenyalar. L'investigador va explicar que, enguany, les grans precipitacions durant els mesos de juliol i agost han provocat que la producció de bolets hagi començat abans. Les zones on estan creixent més fongs se situen, sobretot, al Pirineu. La mitjana en aquests indrets, on ja s'està collint des de fa un mes i mig, és de 250 quilos per hectàrea, «una barbaritat per l'època en què ens trobem».

Ara com ara, tot i que els experts encara no han tancat les seves previsions, ja poden assegurar que aquesta temporada de bolets és molt millor que la de l'any passat. Martínez de Aragón explica que a hores d'ara a tot Catalunya, s'estan recollint de mitjana 20 quilos per hectàrea, mentre que la mitjana de l'any passat durant tota la temporada va ser de 10 quilos.



De totes les espècies

L'investigador assenyala que als boscos catalans pràcticament ja es poden trobar totes les espècies, «sobretot les que més ens agraden», com els ceps, els rossinyols, els rovellons, els apagallums, els fredolics o els camagrocs. A més, la qualitat és bona perquè els micelis tenen pocs cucs. De moment, les espècies que més han aparegut són rovellons, ceps, rossinyols i camagrocs. El micòleg explica que es pot anar pel bosc i «trobar-te tranquil·lament un mantell groc per tot arreu».

Tot i que les quantitats mitjanes se situen al voltant dels 20 quilos per hectàrea, Martínez de Aragón pronostica que en les pròximes setmanes anirà creixent i se situarà ja en els 25. «Una quantitat realment important», assegura.