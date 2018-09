Futur incert pel canvi climàtic

? El canvi climàtic també és un dels factors que interfereixen en la producció de bolets i en tants altres processos naturals. Juan Martínez de Aragón explica que la qüestió del canvi climàtic afecta la producció, però el que encara no se sap és de quina manera i en quina magnitud. Fins ara, semblava que la producció s'estava «alentint». Si antigament la recol·lecció de bolets al Pirineu començava a principi d'agost, en els darrers anys s'havia vist com ja s'havia d'esperar fins a final d'agost per anar-ne a buscar, mentre que en zones del Prepirineu o la Catalunya Central s'havia d'esperar ben bé fins al 15 o el 20 de setembre. Aquest any, però, aquesta norma no s'ha complert. Amb tot, l'investigador del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya explica que la tendència que manté el canvi climàtic és a posposar en el temps la producció de fongs als boscos. Ara bé, si n'hi haurà més quantitat pel canvi climàtic o menys, «això ja és molt més difícil de dir», assenyala, «perquè els models de canvi climàtic tampoc diuen si plourà més o menys a la tardor, que és factor que influeix en els bolets». A més, els científics tampoc saben encara si l'augment de temperatura global serà bo per als bolets, «perquè potser amb la temperatura més alta es podria allargar la temporada», afegeix.