Japó aconsegueix per primera vegada fer aterrar dos robots en un asteroide

L'Agència Espacial Japonesa (JAXA) ha aconseguit per primer cop que un objecte artificial explori la superfície d'un asteroide movent-se de forma autònoma per sobre seu.

El sistema MINERVA-II (Micro Nano Experimental Robot Vehicle for Asteroid), format per dos diminuts vehicles cilíndrics que es mouen fent petits salts per la superfície de l'asteroide Ruygu, va aterrar-hi el 21 de setembre després de ser llançat a una alçada de 55 metres des de la nau Hayabusa 2, que té com a missió final portar mostres del mateix asteroide a la Terra.

MINERVA-II1 és el primer rover del món (robot d'exploració mòbil) que aterra a la superfície d'un asteroide. Aquesta és també la primera vegada que es realitzen moviments autònoms i es capten imatges a la superfície d'una asteroide. Els dos rovers han aconseguit aquesta operació al mateix temps, segons informa la JAXA en un comunicat.

En aquest article es mostra una imatge capturada pel rover 1A. Una foto en color presa el 22 de setembre durant un salt a la superfície de Ryugu, que es pot contemplar a la meitat esquerra de la fotografia. La zona brillant correspon a llum solar.

Els dos exploradors investigaran la superfície de l'asteroide fent fotos i fent servir altres instruments. Les seves dimensions són de 18 centímetres de diàmetre i 7 d'altura.