Maragall proposa una «llista oberta de ciutat» sota les sigles d'ERC per a les municipals

n El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, Ernest Maragall, va apostar ahir per una «llista oberta de ciutat per maximitzar els vots republicans» sota les sigles d'ERC de cara a les eleccions municipals a Barcelona. «Pel bé de la ciutat, el que fa falta és crear un projecte ambiciós i amb la màxima claredat, de contingut i de línies estratègiques», mentre que va assegurar que pel bé de Catalunya han de ser capaços d'articular la màxima capacitat conjunta. En aquest sentit, Maragall va apostar per una «llista guanyadora d'ERC i no només d'ERC, una llista de ciutat, compartida, potentíssima, que reflecteixi una visió de la ciutat», i va defensar la posició de la seva formació per maximitzar els vots republicans que les diferents forces puguin aconseguir. «Estarem disposats a entendre'ns amb els companys de JxCat, de la CUP i dels comuns», va assegurar.