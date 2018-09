Mor un jove de Tàrrega de 26 anys fent barranquisme a Benasc

Un jove de Tàrrega de 26 anys va morir aquest diumenge a la tarda fent barranquisme al barranc d'Eriste, a Benasc (Osca).

Segons el grup de rescats de muntanya de la Guàrdia Civil de Benasc al jove se li va quedar atrapat un peu en una pedra després de saltar en una tolla. El corrent d'aigua li va impedir incorporar-se i les persones que anaven amb ell no podien arribar al lloc on es trobava perquè l'espuma produïda per la caiguda no en permetia la visibilitat.

La Guàrdia Civil va mobilitzar un helicòpter fins al lloc dels fets amb especialistes de muntanya i també un metge. Finalment no es va poder fer res per salvar-li la vida i una vegada localitzat el cadàver se'l va treure del lloc i posteriorment se'l va traslladar fins a Benasc.