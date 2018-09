PP i Cs bloquegen a la Mesa l'esmena del PSOE per aprovar els pressupostos

PP i Cs han sumat els seus vots a la Mesa del Congrés dels Diputats –on disposen de majoria de cinc vots contra quatre del PSOE i Podem- per acceptar els recursos presentats contra l´esmena que el PSOE havia introduït a una llei de mesures contra la violència domèstica amb l´objectiu d´aprovar per la via directa la reforma de la llei d´Estabilitat. Una maniobra que havia avalat fins ara la Mesa de la Comissió de Justícia (on PSOE, Podem i els grups nacionalistes tenen majoria) i que eliminava la capacitat de veto irreversible del Senat (on el PP té majoria absoluta) a la senda de dèficit, peça clau dels pressupostos generals de l´Estat per al 2019. El ´no´ de la Mesa dificulta encara més la tramitació dels pressupostos del govern de Sánchez, que ha de sumar ara la demora en el calendari a la manca de suports per aprovar-los. PSOE i Podem han avançat la seva intenció de portar la qüestió al Tribunal Constitucional.

Els socialistes pretenien amb aquesta maniobra esquivar la capacitat de veto irreversible del Senat a la senda d´estabilitat, una potestat que el PP havia introduir a la llei el 2012 i que impedia –contràriament al que passa a la resta de lleis- que el Congrés tingués l´última paraula a l´hora d´aprovar la figura més important dels pressupostos.

El PSOE va presentar una iniciativa al Congrés per reformar aquesta Llei d´Estabilitat per la via ràpida i en lectura única, però PP i Cs ho van impedir i van obligar els socialistes a tramitar la llei per la via ordinària –i lenta- fet que endarreriria la tramitació dels pressupostos.

La via ordinària per fer la reforma va superar el primer filtre la setmana passada, quan el Congrés va admetre a tràmit el text, però paral·lelament el PSOE va activar el mecanisme que s´ha posat en marxa en altres ocasions: introduir la reforma a través d´una esmena a una altra llei, en aquest cas una llei de mesures contra la violència de gènere.

El govern espanyol i el PSOE, d´una banda, i el PP i Cs, de l´altra, van iniciar aleshores una guerra d´arguments jurídics que els van portar a presentar precedents en un i altre sentit, i que va posar en contradicció la decisió de la Mesa de la Comissió de Justícia, que va avalar el procediment, a la Mesa del Congrés, que l´ha rebutjat.

Fins i tot va posar en escac la figura de la presidenta del Congrés, Ana Pastor, a qui PSOE i Podem han acusat d´actuar amb criteris de partit i que aquest dilluns ha assegurat que el seu és un organisme "independent". Pastor ha rebutjat demanar informe als lletrats del Congrés argumentant que la qüestió estava clara.

Finalment aquest dilluns la Mesa ha decidit excloure l´esmena per a la reforma de la Llei d´Estabilitat de la tramitació de la Llei de mesures contra la violència de gènere. Ho ha fet donant la raó al PP i a Cs, que consideren que es vulnerava el reglament de la cambra perquè es tractava d´una modificació que no tenia res a veure amb el contingut de la llei.

PSOE i Podem, per la seva banda, mantenen que la Mesa del Congrés no té potestat de modificar una decisió de la Mesa d´una comissió –en aquest cas la de Justícia- mentre que PP i Cs argumenten que la jurisprudència del Tribunal Constitucional impedeix la tramitació de l´esmena en una altra llei.