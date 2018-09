El PSOE augmenta el seu avantatge respecte al PP tot i perdre algun suport

El PSOE es mantindria com el partit més votat si se celebressin eleccions ara i augmentaria el seu avantatge respecte al PP, que resisteix com a segona força, tot i que amb menys d'un punt d'avantatge per sobre de Ciutadans, el partit que més puja, davant de Podem, segons el sondeig fet per l'Institut DYM per a Prensa Ibérica i El Independiente. El PSOE es consolida com la força amb més vot estimat i amb més intenció de vot declarat, malgrat que registra una pèrdua mínima de suports des del mes de juny passat, quan Pedro Sánchez va arribar a la Moncloa després de vèncer en la moció de censura Mariano Rajoy. La candidatura socialista aconseguiria el 25,5 % dels suports, el que suposa un lleuger retrocés de sis dècimes respecte de l'enquesta del mes de juny, però una pujada de 3,8 punts respecte del resultat que van aconseguir els socialistes a les urnes a les eleccions generals de l'any 2016. Els socialistes aconsegueixen augmentar el seu avantatge respecte dels populars, als quals ara avantatja de 3,1 punts, una diferència que al juny passat era de 2,2 punts.

El nou PP de Pablo Casado resisteix com el segon partit més votat, amb el 23,4% dels sufragis.