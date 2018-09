Pedro Sánchez va viatjar en l'helicòpter oficial al casament del seu cunyat

Pedro Sánchez ha convertit l'helicòpter oficial en un dels seus mitjans de transport preferits. Aquest dilluns, ElConfidencial.es assegura que el president del Govern espanyol no només l'ha utilitzat per viatges com a cap d'estat si no que també el va fer servir per assistir al casament del seu cunyat, en un poble de la Rioja. Ho va fer, explica el mitjà, viatjant des de la Moncloa fins la base aèria d'Agoncillo, a uns 60 quilòmetres del poble d'Aldeanueva de Cameros, on hi havia el casament. L'últim tram el va fer en cotxe. L'helicòpter del president és un Super Puma.

Des de la Moncloa s'ha justificat el viatge apuntant que Sánchez és president del Govern les 24 hores del dia i que sempre es té en compte la seva seguretat. El mateix diari xifra en mig centenar les persones mobilitzades per fer possible el viatge.