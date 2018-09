Bassa: «No podem dir que no acatarem les sentències si ara estem acatant una presó preventiva indigna»

L'exconsellera Dolors Bassa no coincideix amb el president de la Generalitat, Quim Torra, que diu que no acatarà les sentències. "Doncs, per què acatem ara la presó preventiva que és una indignitat?", ha preguntat a través d'una entrevista a 'El Punt Avui' ".

Segons Bassa, des de la presó de Puig de les Basses, en tot cas, el que s'hauria de dir és que "no ens conformarem ni estarem d'acord amb sentències condemnatòries". Sobre la seva situació a Puig de les Basses, explica que li ha costat més l'adaptació a la presó catalana que a l'Alcalá Meco. Segons l'exconsellera, el centre penitenciari de Figueres està pensat per a homes i només hi ha un mòdul de dones, on hi ha 34 internes de totes les tipologies tant amb els delictes comesos com amb el seu comportament. Això fa, segons relata Bassa, que els normes siguin més estrictes.

Des de la presó, Bassa defensa que ERC té una actitud "pragmàtica" i considera que no ha posat el fre de mà sinó que "ha definit la situació actual i ara hi ha més criteris per valorar decisions", en referència que ara se saben quines són les debilitats i fortaleses després de "embat" a què va portar el PP. "Crec que és important avançar amb peu ferm i ser conseqüents amb l´1-O, el 3-O i el 21-D", ha conclòs. De fet, creu que ningú ha perdut les seves conviccions pels empresonaments sinó tot el contrari, que les han refermat.

Bassa afirma que cada dia pensa en el judici i creu que s'ha d'afrontar amb confiança en les conviccions i les accions i demostrant al món el que es va fer i, sobretot, el perquè. "Jo sempre he dit que no vull ser heroïna ni semblar-me a líders com Mandela o Victoria Ingabire –la líder opositora ruandesa, per cert, en llibertat des d´aquest 15 de setembre–. El que vull és anar a casa meva amb llibertat, dignitat i el cap ben alt", afegeix.

L'exconsellera està convençuda de la seva innocència "més enllà d´una possible acusació de desobediència" però de res més. Admet que mai es van valorar les conseqüències "tan dràstiques" perquè, segons assegura, la intenció sempre va ser acabar negociant. Admet que potser "alguna cosa es podia haver fet diferent", però ha defensat que "en aquells moments teníem el camí marcat, i havíem i volíem avançat democràticament".

Preguntada per on es veu d'aquí a un any, Bassa respon que hi ha dies que es veu en llibertat a casa seva i d'altres es continua veient a la cel·la 25 de Puig de les Basses perquè "a la presó es depèn molt dels inputs que arriben de l'exterior".

Però l'exconsellera deixa clar que, de moment, no es penedeix d'haver marxat. Argumenta que considerava que els membres del Govern havien de ser responsables a Catalunya i, en l'aspecte personal, explica que va pensar que hauria portat molt malament la incertesa de començar sense els seus.

Bassa afirma que se sent com un ostatge de l'estat espanyol perquè no entén que al s XXI hagi d'estar en presó preventiva. Segons ha defensat l'exconsellera, ha deixat la política institucional i va tornar de Brussel·les el primer dia per voluntat pròpia, per tant, no li poden atribuir reiteració de delicte o risc de fugida, els dos arguments per mantenir la presó preventiva.

Pel que fa la seva situació a la presó de Puig de les Basses, explica que les característiques d'aquest centre penitenciari fa que se senti més presa aquí que a Alcalá Meco. Tot i que explica que a diferència de Madrid, ara se li permet una visita institucional, alcaldes, diputats o consellers, alguna tarda de dilluns a dijous.

El Puig de les Basses és un centre, segons Bassa, pensat per a homes i això fa que s'hagin de reivindicar temes d 'igualtat i posa d'exemple que s'ha aconseguir que hi hagi les mateixes hores per als homes i les dones a la piscina o poder disposar de la compra d'un cosmètic una vegada al mes.

Bassa explica que està escrivint un dietari des de la presó i que ja en va escriure un altre quan formava part del Govern perquè escriure li agrada molt.