Cobos acusa els Mossos d'avisar de l'arribada de la policia espanyola als col·legis l'1-O

El coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, que va ser el coordinador policial l'1-O, acusa els Mossos d'Esquadra d'avisar de l'arribada de la policia espanyola als col·legis durant l'1-O i admet l'ús de la força en la «immensa majoria» dels centres electorals. Són dues de les respostes de la seva declaració com a testimoni davant l'Audiència Nacional el mes de febrer passat i ara difoses per TV3. «Els llocs d'actuació es van comunicant als Mossos d'Esquadra. Això sí, es van comunicant amb l'antelació justa per no entorpir la nostra actuació, tenint en compte el que sabíem que estava passant en alguns llocs, que avisaven el personal», va afirmar Pérez de los Cobos. Tot i això, el coronel de la Guàrdia Civil no concreta ni tampoc li demanen en quins llocs va passar això. En paral·lel, De los Cobos també apunta contra el major Trapero i el culpa d'idear unes pautes d'actuació per als Mossos que són «el complement perfecte per no complir» el manament judicial.