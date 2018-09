La defensa de Llarena vol que Bèlgica dictamini si pot jutjar el magistrat abans d'entrar en el fons del cas

La defensa del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha demanat que Bèlgica dictamini si és competent per jutjar el magistrat espanyol abans d'entrar en el fons de la demanda contra ell. En la vista preliminar celebrada aquest dimarts a Brussel·les, la jutgessa del tribunal de primera instància de casos civils ha acceptat que siguin tres jutges els que portin el cas Llarena, tenint en compte la complexitat del cas. La defensa del jutge del Suprem, encapçalada per l'advocat, Hakim Boularbah, ha demanat, però, que la justícia belga dictamini si és o no competent per portar el cas abans d'entrar en el fons de la qüestió. La defensa confia que un màxim de "sis setmanes" es pugui dictaminar si Bèlgica és o no competent per jutjar Llarena.