La fiscalia arxiva la investigació contra els alcaldes independentistes que van anar a Brussel·les

La Fiscalia Superior de Catalunya ha decidit arxivar la investigació per suposada malversació de fons públics contra 167 alcaldes independentistes que el 7 de novembre de l'any passat van viatjar a Brussel·les per trobar-se amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. La trobada, organitzada per l'AMI i l'AMC, també va comptar amb l'assistència d'eurodiputats i altres exmembres del Govern. El ministeri públic conclou que el viatge va ser pagat amb diners dels propis alcaldes o els seus grups municipals i de les dues entitats municipalistes.

Dos dies després de l'acte, un veí de Lleó va interposar una denúncia davant la fiscalia, igual que la Plataforma pel Respecte, la Igualtat i la Justícia. Dies després, el fiscal en cap del Tribunal de Comptes també es va interessar per l'assumpte, ja que el Ministeri d'Hisenda havia demanat explicacions.El 15 de novembre, el comissari en cap de la Brigada provincial d'Informació de la policia espanyola a Catalunya, va remetre a la Fiscalia Superior un informe policial sobre el viatge. El cost total del viatge era de 62.900 euros i s'explicava que alguns alcaldes havien assegurat als mitjans de comunicació que el cost del viatge l'havia assumit el seu respectiu consistori, ja que es tractava d'un acte institucional. Arran d'això, la Fiscalia Superior va demanar a l'ACM que li especifiqués les diverses despeses i com s'havien sufragat.

L'entitat va respondre que el viatge l'havia organitzat conjuntament amb l'AMI i que va consistir en la contractació d'un vol xàrter i el lloguer de la sala on es va celebrar l'acte. Cada alcalde va fer una transferència per valor de 300 euros pel cost del vol, pagant de la seva butxaca o a través del grup municipal, i la diferència, 13.770 euros, la va pagar l'ACM amb els seus propis fons. El lloguer del local, 13.322 euros, el van pagar a mitges l'ACM i l'AMI. Les despeses de manutenció a Brussel·les se les va pagar cada alcalde.Només un ajuntament, el de Cerdanyola del Vallès, va pagar el viatge inicialment, "davant la creença inicial per part del seu alcalde de que es tractava de despeses de representació". No obstant, l'alcalde va retornar els diners al consistori l'11 de gener.

Per tot això, la fiscalia considera que el viatge es va pagar amb diners privats, i que només en un cas, ja arreglat, un consistori va pagar 300 euros. El ministeri arxiva la investigació i comunica als denunciants que poden reiterar la denúncia davant dels jutjats.