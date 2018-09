La Generalitat vol obrir nous centres per acollir els menors no acompanyats

La directora d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), Georgina Oliva, va anunciar ahir que el Govern català vol obrir en breu cinc nous centres d'emergència, dos a la demarcació de Barcelona i un a cadascuna de les altres tres, que serveixin de porta d'entrada al sistema de protecció als menors estrangers no acompanyats que arriben a Catalunya. En aquests centres, com en els ja existents a Girona i Barcelona, es farien les revisions mèdiques i un primer anàlisi de la situació de cada jove per després derivar-los als centres d'acolliment del sistema de protecció. Oliva ha avançat que un d'aquests centres podria entrar en funcionament aquesta mateixa setmana. L'anunci es va produir un cop acabada la primera reunió diària que des d'ahir faran diversos departaments del Govern amb els Mossos d'Esquadra i entitats del tercer sector per abordar aquesta emergència «en un marc de màxima col·laboració». «Es tracta de treballar coordinadament la integració als nostres municipis d'aquests joves que han vingut per quedar-se», va afegir Oliva. També va voler deixar clar que en aquestes reunions diàries es farà el mateix que s'ha fet en el darrer any que es buscar equipaments d'acollida dignes per aquests menors que arriben sols a Catalunya però de manera coordinada. Aquí, va assenyalar que fins ara el contacte entre la DGAIA i els diferents actors del sistema era permanent però de manera separada, i que ara hi haurà un espai comú que servirà per agilitzar tots els processos.