Iglesias demana la dimissió de Delgado per la seva «amistat» amb representants de les «clavegueres»

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha demanat aquest dimarts la dimissió de la ministra de Justícia, Dolores Delgado, després que aquesta hagi reconegut que va coincidir tres vegades amb el comissari José Manuel Villarejo durant la seva etapa de fiscal de l'Audiència Nacional. "S'ha d'allunyar de la vida política qualsevol que tingui amistat amb representants de les "clavegueres".

"Tot el que representa el món Villarejo i Inda és brutícia i escombraries i qualsevol polític que es barregi amb això s'ha d'allunyar de la funció pública", ha defensat en declaracions als periodistes des del Congrés. A més, Iglesias ha afegit que els contactes de Delgado i Villarejo "fan mal a la majoria parlamentària que va protagonitzar la moció".

D'altra banda, preguntat sobre els pressupostos, Iglesias s'ha mostrat convençut que "per una via o per una altra" es trobarà la manera de revertir el "bloqueig il·legítim" del PP i Cs, referint-se a la decisió de la Mesa del Congrés d'aquest dilluns de rebutjar l'intent del PSOE de superar el veto del PP al Senat amb els pressupostos. Iglesias però, no ha concretat a través de quines possibles vies es podria fer.