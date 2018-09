Itàlia aprova el decret Salvini, que endureix les condicions per als immigrants

El Govern italià va aprovar ahir l'anomenat decret Salvini, pel nom del ministre de l'Interior, Matteo Salvini, que endureix les condicions per a la concessió d'asil i duplica el temps que els immigrants irregulars poden romandre detinguts, en el marc de les mesures contra la immigració que ha anat adoptant. El decret promogut per Salvini, líder de la ultradretana Lliga, es produeix en un moment en què les arribades de migrants a Itàlia per mar estan en mínims després de la negativa del ministre de l'Interior de permetre als vaixells de rescat de les ONG atracar en els ports italians.

«Aquest és un pas endavant per fer Itàlia més segura», va sostenir Salvini a Twitter. El seu partit, que governa en coalició amb els antisistema del Moviment 5 estrelles, ha promès deportar centenars de milers d'immigrants irregulars. Per ara, els passos per evitar els desembarcaments de migrants rescatats a la Mediterrània han fet que el partit millori la seva intenció de vot.