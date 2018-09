Maragall afirma que Valls és el «candidat dels rics» a Barcelona

El conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, va opinar ahir que l'exprimer ministre francès Manuel Valls seria «el candidat dels rics» a l'alcaldia de Barcelona i fruit d'una campanya «portada des de Madrid, com a concentració de poder economicopolític».

En una entrevista al programa Los Desayunos de Televisió Espanyola, Maragall, que medita la seva candidatura com a alcaldable de Barcelona per ERC, va opinar que el fet que Valls es presenti a les eleccions municipals no li sembla «ni tan sols divertit, encara que en un moment ho va ser, com a expectativa».

«No acabo de veure quin és el valor afegit d'una candidatura com la de Valls, tan aliena, segons sembla tan conduïda des d'altres postulats i altres punts geogràfics», va considerar.

Per a Maragall, la promoció de l'exprimer ministre francès com a alcaldable respon a «una campanya sobre Barcelona portada des de Madrid», entenent la capital espanyola com a «concentració de poder economicopolític, des d'un determinat establish-ment. És el candidat dels rics, però no només els de Barcelona», va insistir el conseller d'Acció Exterior de la Generalitat.

Per la seva banda, el president del PP, Pablo Casado, va assegurar ahir que la seva formació presentarà una candidatura «potent» a l'alcaldia de Barcelona a les eleccions de maig del 2019 i va rebutjar que la seva formació pugui incorporar-se a la plataforma que prepara l'exprimer ministre francès Manuel Valls. Encara que va dir que el PP «no es pot permetre el luxe de no presentar-se» a la capital catalana, va assenyalar que això no impedeix «fer una campanya en positiu i compatible amb altres candidatures constitucionalistes», que haurien d'«optimitzar els esforços depenent del districte, la capital o el municipi».

«A Barcelona presentarem una candidatura potent. És molt important que a la capital de Catalunya i al cinturó metropolità els constitucionalistes aconseguim el poder municipal», va declarar el líder dels populars en una entrevista a Onda Cero, que va recollir Europa Press.