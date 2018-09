La ministra Delgado admet que va coincidir amb el comissari Villarejo

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha admès que va coincidir tres vegades amb el comissari José Manuel Villarejo, ara en presó provisional, durant l'etapa de 25 anys en què va exercir de fiscal a l'Audiència Nacional. En un comunicat, la ministra anuncia que compareixerà al Congrés a petició pròpia per donar explicacions. Afirma que l'estratègia processal de Villarejo és «atacar l'Estat i les seves institucions». «Primer va carregar contra la monarquia amb gravacions relacionades amb el rei emèrit. Ara ataca l'executiu en la persona de la ministra de Justícia», afegeix, després que el digital Moncloa.com hagi fet públic un àudio d'un dinar que es va celebrar el 2009 amb ella mateixa, el comissari Villarejo, el jutge Baltasar Garzón i alts dirigents de la policia espanyola. Segons Delgado, ella no estava convidada al dinar però hi va anar acompa-nyant el magistrat Garzón, a petició d'aquest. Segons la ministra, el dinar va ser convocat per llavors director adjunt operatiu de la policia Miguel Ángel Fernández Chico per celebrar que el ministeri de l'Interior havia atorgat una medalla al comissari Villarejo. Delgado assegura que hi va anar acompa-nyant el magistrat Garzón, a qui coneix des de fa 19 anys i amb qui comparteix una amistat «pública i notòria».

El PP va anunciar que demanarà la reprovació de la ministra al Senat per aquest assumpte, mentre que Ciutadans i Podem van exigir que la ministra doni explicacions en seu parlamentària de les trobades amb l'excomissari.