Nova acusació d'agressió sexual al candidat de Donald Trump al Tribunal Suprem nord-americà

Dos senadors demòcrates estan investigant un segon cas d'agressió sexual suposadament perpetrada pel candidat de la Casa Blanca al Tribunal Suprem, Brett Kavanaugh. El cas se suma a l'intent de violació que denuncia Christine Blasey Ford i que ja investiga la Comissió Judicial del Senat, responsable de la confirmació del jutge en un procés que s'està convertint en un problema per al president nord-americà, Donald Trump.

La dona, Deborah Ramirez, assegura que Kavanaugh la va obligar a tocar-li el penis sense el seu consentiment quan era estudiant de primer a la Universitat de Yale, en el curs 1983-84, segons informa el diari The New Yorker. Kavanaugh ha negat aquestes acusacions. «Crec que l'FBI hauria investigar-ho», va afirmar Ramirez.

Kavanaugh va respondre a través d'un comunicat que mai va passar el que denuncia Ramirez. «La gent que em coneix sap que això no va passar i així ho he dit. És un calúmnia, simplement», va postil·lar.

«Estic desitjant testificar dijous per explicar la veritat i defensar el meu bon nom i la reputació de caràcter i integritat que m'he forjat durant tota la meva vida i contra aquestes acusacions d'últim moment», va apuntar.

Mentrestant, la Casa Blanca manté el seu suport a Kavanaugh i a la seva candidatura, i considera que totes aquestes acusacions són una «campanya coordinada de calúmnies» de l'oposició demòcrata.

«Aquesta acusació no comprovada que data de fa 35 anys és l'últim pas d'una campanya coordinada calúmnies dels demòcrates que pretén enfonsar un bon home», va afirmar una portaveu de la Casa Blanca, Kerri Kupec. «Aquesta acusació ha estat desmentida per tots els que estaven presents i és inconcebible per a qualsevol dona o home que conegui el jutge Kavanaugh», va afegir la portaveu.

The New Yorker assegura que alts càrrecs del partit republicà coneixien l'acusació de Ramirez contra el candidat al Suprem abans que sortís a la llum la nit de diumenge a dilluns. Un portaveu del senador Mike Lee –membre de la Comissió Judicial– va negar que conegués el cas.

La denúncia de Ramirez se suma a la que va fer Ford, que sosté que Kavanaugh la va intentar violar el 1982, quan tots dos eren estudiants de secundària a Maryland i ella tenia 15 anys i ell, aleshores, en tenia 17. Aquest dijous és previst que declarin tant Ford com Kavanaugh davant la Comissió Judicial del Senat en relació amb aquest cas.

El nomenament de Kavanaugh per al Tribunal Suprem, amb una plaça vitalícia, consolidaria el control conservador del màxim òrgan judicial nord-americà i seria un triomf per a la Casa Blanca en els seus esforços per inclinar el màxim tribunal del país més cap a la dreta.