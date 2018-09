El PP acusa l'executiu espanyol d'una campanya de pressió a la Justícia

El PP va acusar ahir el Govern espanyol d'haver emprès «la campanya de pressió més vergonyosa» contra la Justícia per afavorir els presos del procés i pagar així els seus «deutes» pel suport dels independentistes a la moció de censura.

El secretari general del partit, Teodoro García Egea, es va referir així a les declaracions de diversos membres del Govern aquest cap de setmana sobre la situació a la presó dels presos independentistes i el seu indult i va advertir que el PP no admetrà «ni mitja concessió» en aquest sentit.

Per això, els populars presentaran una proposició de llei, que tenien previst registrar ahir però s'endarrerirà previsiblement fins avui, per prohibir la concessió d'indults en el cas de delictes de sedició i rebel·lió.

A més d'«impedir» que el Govern central pugui indultar condemnats per aquests delictes, la iniciativa plantejarà nous tipus penals, segons va explicar García Egea, com el de convocatòria il·legal de referèndum que el president del PP, Pablo Casado, va anunciar el juliol que volia que s'inclogués en el Codi Penal.

Casado ha advertit al Govern que no hi ha marge de negociació amb els independentistes catalans perquè el diàleg no pot fer-se amb «una pistola a sobre de la taula», en referència al «xantatge» que creu que exerceixen els sobiranistes imposant les seves condicions. I va denunciar que «hi ha una estratègia per la qual el Govern diu als jutges el que han de fer», en aquest cas respecte al judici del procés.

Per a García Egea existeix «nul respecte a les decisions judicials» i les declaracions de membres del Govern busquen pressionar el sistema judicial i els jutges perquè «no els arruïnin la nefasta política d'apaivagament» amb els independentistes. Un cop registrada la proposició de llei per prohibir determinats indults, el PP la remetrà a la resta dels grups perquè cadascun es posicioni i comencin a «parlar clar», va explicar.

Els populars volen que cadascun es retrati en el seu suport o no a la política del Govern en aquesta matèria i, a banda de referir-se a Podem, Ciutadans i el PNB, també va advertir a alguns amb menys representació, com Nova Canàries, Coalició Canària i UPN, que els serà «molt difícil» explicar en els seus respectius territoris una oposició a la iniciativa del PP.

García Egea va criticar que Sánchez és «ostatge voluntari» dels independentistes i fa pagar als espanyols aquesta «factura altíssima».

Per això, el va instar a aclarir si el pròxim 1 d'octubre «bufarà les espelmes amb Torra i Puigdemont» per celebrar el referèndum il·legal o donarà suport a les iniciatives del PP per reforçar les institucions, a banda d'insistir a demanar-li que convoqui unes eleccions generals. De fet, va considerar que Sánchez hauria de convocar-les coincidint amb les d'Andalusia i així la presidenta andalusa, Susana Díaz, i ell podrien anar-se'n «el mateix dia».

Per part de Ciutadans, encara que van criticar el Govern per «aplanar el camí» per donar possibles indults als qui han fet un «cop d'estat a Catalunya», no comparteixen la iniciativa del PP de plantejar la prohibició dels indults només per als delictes per sedició o rebel·lió i no per als relacionats amb la corrupció.

La portaveu de Cs i líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, va acusar l'Executiu d'intentar influir en la feina de la Fiscalia en el cas del procés, però va explicat que no necessita que es prohibeixin els indults per rebel·lió o sedició, com demanarà el PP a través de la seva proposició de llei.