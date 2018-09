Retiren una pensió a una noia per no aprofitar els seus estudis

L'Audiència Provincial d'Albacete ha retirat la pensió alimentària de 600 euros que un pare feia arribar mensualment a la seva filla de 24 anys perquè considera que ha fet un «nul aprofitament» dels seus estudis. La sentència acorda l'extinció de l'obligació d'aquest pare d'abonar la pensió d'aliments de la seva filla amb efecte als sis mesos de la publicació, que va ser el mes de juliol passat.

El pare va reclamar l'extinció de l'obligació de pagament d'aquesta pensió perquè considera que la dedicació de la seva filla als estudis és «més aparent que real» ja que, des de juliol del 2014, només ha estat matriculada a 2n curs de batxillerat. Tres cursos en què «el primer no va aprovar res, el segon va ser donada de baixa per no assistir-hi i el tercer no va aprovar res tampoc», assegura la sentència judicial.