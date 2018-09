Rússia tornarà a subministrar míssils antiaeris al règim sirià d'Al-Assad

Rússia proporcionarà a Síria un sistema de míssils antiaeris S-300 en les pròximes dues setmanes, segons va anunciar ahir el ministre de Defensa rus, Serguei Shoigu, que ha vinculat la decisió a l'enderroc la setmana passada d'un avió rus.

La defensa antiaèria siriana va abatre el 17 de setembre passat un avió de reconeixement rus Ilyushin IL-20, amb 15 militars a bord, a prop de la costa siriana. Rússia va responsabilitzar de l'abatiment Israel, ja que en el moment del tret per part de la defensa antiaèria siriana hi havia quatre F-16 israelians que estaven operant a la zona.

«Perfectament conscients de la situació aèria, les tripulacions israelianes van utilitzar com a escut l'avió rus, i això va derivar en el seu abatiment i en la mort de 15 militars», va recordar el ministre, esmentat per l'agència russa Sputnik.

Xoigu va sostenir que l'incident «obliga a prendre mesures pertinents per incrementar la seguretat dels efectius russos que estan lluitant contra el terrorisme internacional a Síria».

Per això, va dir, «en el termini de dues setmanes, lliurarem a l'Exèrcit de Síria un modern sistema de míssils antiaeris S-300 que és capaç de destruir diversos blancs alhora a una distància de més de 250 quilòmetres».

El ministre de Defensa va dir que Rússia havia suspès el subministrament de l'S-300 a Síria a petició d'Israel el 2013, quan ja estava a punt per a l'enviament, i tot i que els militars sirians ja s'havien entrenat per manejar-lo. «Ara la situació ha canviat, i no és culpa nostra», va recalcar. D'altra banda, Xoigu va indicar que els centres de comandament de defensa antiaèria siriana rebran equips de control automatitzats que a hores d'ara només té Rússia.

«Els centres de comandament de les unitats sirianes i centres de defensa antiaèria estaran equipats amb sistemes de control automatitzats que se subministren únicament a les Forces Armades de Rússia», va explicar. Segons el ministre, aquests equips permetran identificar les aeronaus russes, garantir el control centralitzat de totes les forces i mitjans de defensa antiaèria de Síria, així com supervisar la situació aèria.

A més, segons Xoigu, a les zones de la Mediterrània adjacents a Síria es farà la supressió radioelectrònica de la navegació satel·lital, dels radars i sistemes de comunicacions d'aviació militar que ataca blancs al territori sirià.

«Estem convençuts que la implementació d'aquestes mesures refredarà els caps i dissuadirà d'emprendre accions no raonables que amenacen els nostres militars», va sostenir el ministre rus, que va advertir que, «en cas contrari, haurem de respondre d'acord amb la situació». Així les coses, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va assegurar que les mesures anunciades per Xoigu «no estan dirigides contra tercers països», sinó que el que es busca és protegir els militars russos en territori sirià. Segons Peskov, els experts militars han identificat com a causa de la tragèdia de l'IL-20 les accions deliberades dels pilots israelians. «Això obliga el lideratge rus a prendre mesures eficaces complementàries per garantir la seguretat dels nostres efectius a Síria», ha afegit, segons Sputnik, que va assegurar que les mesures són el resultat d'una intensa discussió l'última setmana.

Mentrestant, el president rus, Vladímir Putin, va parlar per telèfon amb el seu homòleg sirià, Baixar al-Assad, amb el qual va tractar sobre l'acord per a Idlib, últim bastió rebel al país, i també sobre l'abatiment de l'avió rus, segons l'agència estatal siriana SANA.