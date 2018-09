Torra engegarà l'organisme per posar «el país en marxa» cap a la República abans del 15 d'octubre

El president de la Generalitat, Quim Torra, engegarà el Fòrum Cívic, Social i Constituent abans del 15 d'octubre. Així ho ha anunciat aquest dimarts al migdia en la roda de premsa al Palau de la Generalitat on ha explicat el pla de Govern, després que el Consell Executiu l'hagi aprovat, aquest matí. D'altra banda, el president ha anunciat que el Govern nomenarà el responsable de l'Oficina dels Drets Civils i Polítics -que depèn de Vicepresidència- durant el Consell Executiu que celebrarà dilluns que ve a Sant Julià de Ramis, coincidint amb el primer aniversari de l'1-O. Torra també ha avançat que exposarà els primers resultats de l'anàlisi i els informes del Comissionat del 155 durant el debat de política general de la setmana que ve al Parlament.

El president ha insistit que el Fòrum Constituent -que impulsarà el propi Govern- tindrà delegacions a totes les vegueries del Principat, i tindrà la voluntat de "traçar les línies" perquè el país es posi "en marxa" cap a la República, així com les "bases" de la seva Constitució. Torra ha apuntat que el Fòrum dependrà del departament de Presidència, de manera que la responsable directa serà la consellera d'aquesta àrea i portaveu del Govern, Elsa Artadi. "Volem que sigui un consell ampli, plural i divers", ha detallat el cap de l'executiu, que ha deixat clar que "totes els constitucions han de ser referendades", i que aquest és també el seu objectiu de cara a una futura carta magna catalana.

Torra ha apel·lat a la col·laboració ciutadana perquè el Fòrum es doti del màxim "consens i transversalitat" possible. Així, ha instat la societat a formar part de la "fase zero" per establir les "bases" del projecte de l'eventual Constitució. El president també ha asseverat que el Govern no treballarà en funció de si l'Estat impugna o no les passes que es fan amb aquest Fòrum, i ha demanat que la gent surti d'aquest "marc mental".

En aquesta línia, Torra ha constatat que no es pot "ni imaginar" que l'executiu espanyol pugui arribar a impugnar "un Fòrum per debatre". Tal com ha afegit, si el govern de Pedro Sánchez atura aquest organisme, demostrarà que la voluntat de diàleg "només eren bones paraules". El president de la Generalitat ho ha aprofitat per tornar a demanar a Sánchez "intel·ligència política, riscos i decisions clares".