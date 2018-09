Torra, sobre la candidatura de Valls a Barcelona: «Li desitjo un fracàs important»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha estat contundent aquest dimarts en reaccionar a la candidatura que l'ex-primer ministre de França Manuel Valls té previst anunciar per competir per l'alcaldia de Barcelona. "Li desitjo un fracàs important. No puc estar massa a favor de la seva idea, com suposo que ell no està d'acord amb el que jo defenso", ha etzibat en ser preguntat.

Torra, que ha mostrat el seu "respecte pel pare i avi" de Valls i els ha qualificat de "grans catalans", ha remarcat que l'ex-primer ministre "ha manifestat sempre opinions radicalment contràries al projecte polític" que ell representa. "Em sembla molt bé que tothom es presenti on vulgui. És formidable que vulgui ser alcalde de Barcelona. Veurem si, a part de les rajoles del terra de Barcelona coneix alguna cosa més d'aquest país", ha sentenciat. El president, a més, ha aprofitat per reclamar de nou "una candidatura unitària independentista a Barcelona". "És molt important", ha afegit.