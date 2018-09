El TS diu que els sobiranistes volen «entelar» l'honorabilitat de la justícia

La Sala Especial del Tribunal Suprem –que s'encarrega de les recusacions de magistrats- va fer pública ahir la interlocutòria per la qual va denegar les recusacions de les defenses de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Lluís Puig, Meritxell Borràs i Clara Ponsatí per excloure del tribunal de l'1-O cinc magistrats. Al seu escrit de 21 pàgines, la sala afirma que les acusacions de politització del procés «només busquen entelar l'honorabilitat de la justícia espanyola» i assegura que la causa se centra en suposats delictes, «no sobre objectius polítics».

Segons la sala especial, les denúncies de politització que fan les defenses són «genèriques» i «sense justificació» , i «només busquen entelar l'honorabilitat de la justícia espanyola». «El fet que algú busqui un objectiu polític com és la secessió de Catalunya no exclou que pugui cometre delictes greus per assolir aquesta finalitat», afirmen els magistrats, que asseguren que la causa versa sobre aquests delictes, i «no sobre objectius polítics». A més, segons la sala especial, el fet que els magistrats participessin en les deliberacions sobre l'admissió a tràmit de la querella «no implica, per si mateix, contaminació». També justifica que el cas es trobi al Suprem, i no al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la naturalesa dels fets que es jutgen, que van més enllà, diu, del territori català. «Trencar els llaços amb l'Estat al qual es pertany mai pot ser caracteritzat com quelcom que s'esgota a l'àmbit català», sosté. És l'argumentació de la decisió que ja va comunicar el 5 de setembre quan va tancar la porta a les recusacions contra Manuel Marchena (president de la Sala Segona), Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela i Antonio del Moral.

Són jutges que segons les defenses s'han d'apartar del cas per manca d'imparcialitat, perquè són els mateixos que van admetre a tràmit la querella de la Fiscalia per rebel·lió, i perquè tenen contactes personals i professionals amb el jutge Llarena.