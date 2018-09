La UE critica la prohibiciódel partit independentista de Hong Kong

La UE va assegurar ahir que la prohibició del Partit Nacional de Hong Kong, que defensa la independència d'aquesta ciutat de la resta de la Xina, suposa «limitar la llibertat d'expressió i d'associació», així com l'activitat política en aquest territori, alhora que ha recordat que es tracten de «drets fonamentals» garantits per les lleis locals. L'ordre del Govern de Hong Kong de prohibir el partit «limita la llibertat d'expressió i associació, així com l'activitat política, i amenaça de provocar un impacte negatiu més gran», diu el comunicat del Servei Europeu d'Acció Exterior (SEAE).

El SEAE recorda que «la llibertat d'expressió i d'associació són drets fonamentals garantits per la Bill of Rights de Hong Kong -text legal que serveix d'Estatut per al territori- i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics» de l'ONU, de manera que «haurien de ser protegits». El comunicat insisteix que la UE respecta la política d'«una sola Xina» i dona suport al principi conegut com «un país, dos sistemes» que defensa Pequín, pel qual s'accepta que a l'Estat xinès unificat coexisteixin sistemes econòmics i polítics diferents.