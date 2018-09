La CE recalca que no hi ha «cap dubte» sobre la justícia espanyola

La Comissió Europea (CE) va assegurar ahir que no manté «cap dubte» sobre la independència de la Justícia espanyola, preguntada per la situació dels polítics independentistes catalans a la presó pel seu paper en el procés.

La Comissió no té «ni un sol dubte, no hi ha cap problema» amb la Justícia espanyola, va assegurar en la roda de premsa diària de la institució la portaveu comunitària Mina Andreeva, preguntada per la premsa sobre si Brussel·les confia en la Justícia d'Espanya. «Res ha canviat respecte d'això», va recalcar. Andreeva va declinar fer comentaris sobre qüestions «nacionals» quan li van preguntar pels polítics catalans en presó preventiva. «No crec que correspongui a la Comissió fer cap declaració política sobre esdeveniments nacionals que passin a Espanya», va indicar.

D'altra banda, tres jutges del Tribunal de Primera Instància del jutjat francòfon de Brussel·les seran els encarregats de decidir si Bèlgica és competent per jutjar el magistrat del Tribunal Suprem espanyol Pablo Llarena, demandat per Carles Puigdemont i els seus exconsellers a l'estranger.

«Avui Espanya defensa la immunitat de jurisdicció de corts, tribunals i jutges espanyols davant la Justícia belga», va declarar després de la segona audiència del cas l'advocat Hakim Boularbah, que representa en aquest procés civil l'Estat espanyol i el magistrat espanyol que va instruir la causa de l'1-O.

Les parts tindran ara quatre setmanes per presentar els seus al·legats per escrit davant el tribunal.