Espanya es queixa a Bèlgica per una carta de suport a l'independetisme

L'Estat espanyol s'ha queixat a l'ambaixador belga a Madrid per una carta de suport del president del Parlament Flamenc, Jean Peumans a Carme Forcadell. Segons ha pogut confirmar l'ACN, el ministeri d'Exteriors espanyol ha contactat Marc Calcoen, representant del govern belga a l'Estat, per demanar explicacions sobre la carta de Peumans, on aquest afirma que "és totalment inacceptable que hi hagi polítics detinguts per les seves opinions".

"Hem sigut contactats pel ministeri d'Exteriors respecte a aquesta carta", ha afirmat el portaveu belga d'Afers Exteriors, qui no ha volgut donar més detalls sobre aquests contactes. Fonts de la Moncloa també han confirmat que han traslladat el seu "profund malestar" pel contingut de la missiva a l'ambaixador belga i que han enviat una "carta de protesta" a Peumans.

La directora general d'Europa Occidental, Central i sud-est d'Europa espanyola, Aurora Mejía, es va reunir el 20 de setembre amb Calcoen. Paral·lelament, també segons fonts del ministeri d'Afers Exteriors, l'encarregat de negocis de l'ambaixada espanyola a Bèlgica es va trobar amb la direcció general d'Europa del govern belga "a petició d'Espanya". Amb tot, el portaveu belga d'Exteriors ha recordat que "les relacions entre Bèlgica i Espanya són competència del govern federal" i defensa que el contingut de la carta de Peumans "és una qüestió que correspon al president del Parlament".

En la carta difosa per l'eurodiputat de l'N-VA i company de partit de Peumans, Mark Demesmaeker, el president del parlament flamenc dona el seu suport a l'expresidenta del Parlament català per "donar al poble català l'oportunitat d'escollir la seva identitat". "Arrestar polítics durant mesos és un acte malvat, una prova que el govern central a Espanya no és capaç de complir amb les condicions per ser part d'una Unió Europea democràtica", denuncia. A la carta Peuman recorda la trobada que va tenir amb Forcadell ara fa gairebé un any amb motiu de l'entrega del premi Coppieters a la llavors presidenta de la cambra catalana.