La Fiscalia arxiva la investigació als 167 alcaldes que van viatjar a Brussel·les

La Fiscalia ha arxivat la investigació als 167 alcaldes que el novembre de l'any passat van participar en un acte municipalista a Brussel·les en suport dels polítics presos i a l'estranger perquè les despeses d'aquests desplaçaments no procedien de fons públics. Entre els alcaldes desplaçats hi havia una àmplia representació de batlles del territori central.

En un decret, el ministeri fiscal acorda arxivar les diligències que va obrir, per un delicte de malversació de cabals públics, sobre el viatge a Brussel·les d'un grup d'alcaldes de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), que va costar 62.000 euros en total.

La investigació es va obrir arran d'un informe de la Policia Nacional, al qual es van sumar dues denúncies presentades per un particular i per la Plataforma pel Respecte, la Igualtat i la Justícia, així com un ofici del fiscal en cap del Tribunal de Comptes, pel viatge dels alcaldes a un acte municipalista que va convocar Carles Puigdemont a Brussel·les.

En el seu informe, la Policia apuntava que, malgrat que les factures del viatge van ser abonades per l'ACM, alguns dels alcaldes que van anar a Brussel·les van manifestar als mitjans que els desplaçaments havien anat a càrrec dels seus ajuntaments. A requeriment de la Fiscalia, l'ACM va acreditar l'ingrés dels 300 euros que va costar el viatge per part dels 167 alcaldes que van participar en la manifestació de Brussel·les. En alguns casos, segons detallava l'ACM en la documentació remesa a la Fiscalia, va ser l'Ajuntament el que va abonar el cost del viatge, «davant la creença inicial per part del seu alcalde que es tractava de despeses de representació», encara que després aquestes quantitats van ser tornades pel regidor a les arques públiques.

Després d'analitzar la documentació, la Fiscalia conclou que no hi ha cap indici que les despeses de viatge i estada dels 167 alcaldes denunciats «per assistir al que l'ACM denomina un pacte municipalista organitzat per l'AMI procedissin, ni en tot ni en part, de fons públics dels seus respectius consistoris». L'únic cas el constitueix, segons la Fiscalia, l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, que el 6 de novembre va abonar 300 euros per al viatge de l'alcalde que van ser reintegrats per ell mateix el gener.