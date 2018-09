Un home mata les seves fillesde 3 i 6 anys a ganivetadesi se suïcida

Un home de 48 anys presumptament va matar ahir a la matinada les seves dues filles de 3 i de 6 anys a Castelló i després es va suïcidar tirant-se per la finestra, segons van informar la Policia Nacional i el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).

El pare de les menors suposadament va matar les nenes a ganivetades, segons va explicar als mitjans la vicealcaldessa i regidora d'Igualtat, Ali Brancal, amb la informació facilitada per la Policia Local. La policia va rebre un avís cap a dos quarts de sis de la matinada de dimarts en el qual s'informava que una persona s'havia precipitat a la via pública des d'un habitatge al carrer del Riu Adra. En arribar al lloc, la patrulla va confirmar que l'home havia mort. En personar-se els agents a l'habitatge, després de realitzar les gestions per determinar amb qui vivia l'home, van trobar el cos de dues nenes, de 3 i 6 anys, mortes per violència.

Un conegut tant del pare com de la mare va afirmar que estaven separats des de feia un any i que la relació entre tots dos no era bona.