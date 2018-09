El jutge processa Willy Toledo pels insults a Déu

El titular del jutjat d'instrucció número 11 de Madrid ha tancat la instrucció contra l'actor Willy Toledo i l'ha deixat a un pas del judici per un presumpte delicte contra els sentiments religiosos. L'associació d'Advocats Cristians el va denunciar en un escrit on es "cagava" en Déu i la Verge Maria. El jutge ha donat per practicades les diligències i ha decidit que es continuï el tràmit per procediment abreujat. Toledo va ser detingut el passat 12 de setembre i va quedar en llibertat provisional, sense fiança ni cap mesura cautelar el dia següent, després d'acollir-se al seu dret de no declarar davant del jutge.

Prèviament, Toledo havia estat citat en dues ocasions pel jutge i no s'hi havia presentat. A la sortida dels jutjats, l'actor va afirmar que acabarà qualsevol decisió que prengui el jutge i novament va tornar a repetir el text pel qual se'l va denunciar: "Jo em cago en Déu. I em sobra merda per cagar-me en el dogma de la santedat i la virginitat de la Verge Maria".

El jutge ha donat deu dies a les parts perquè es posicionin sobre si cal obrir judici oral.