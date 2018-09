L'Estat es compromet a invertir 759 milions pendents en quatre anys

n El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, van tancar ahir un acord entre els dos executius per al refinançament de 2.773 milions de deute de la Generalitat –que passaran de curt a llarg termini- i per al traspàs de 759 milions pendents de la Disposició Addicional Tercera del 2008, i de 700 milions per al finançament dels Mossos d'Esquadra.

L'acord estableix que el deute es refinançarà mitjançant un acord del pròxim Consell de Ministres, mentre que el pagament del deute de l'Addicional Tercera del 2008 i del finançament dels Mossos es durà a terme en quatre anys. Segons va explicar Pere Aragonès, l'executiu espanyol s'ha compromès a introduir als pressupostos generals de l'Estat per al 2019 les primeres partides d'aquests pagaments: 200 milions d'euros de les inversions pendents del 2008 i 150 milions d'euros per als Mossos d'Esquadra.

Tot plegat es va acordar ahir a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals que, segons Aragonès, va ser una «reunió intensa» que «s'emmarca dins de la recuperació d'una certa dinàmica de diàleg en la gestió del dia a dia» entre els dos governs, malgrat les reivindicacions de fons del Govern pel dret a l'autodeterminació i la sortida política del procés.

Aragonès va deixar clar que negociacions com aquesta no substituiran en cap cas les reivindicacions polítiques. «No substituirem el dret a l'autodeterminació per cap negociació», va advertir, alhora que va alertar que l'entesa ha d'avançar «en paral·lel» a altres acords de matèria política.

La reunió va servir per aprovar algunes de les qüestions que es van abordar a la comissió bilateral Estat-Generalitat, en què el govern de la Generalitat va xifrar els deutes acumulats en 7.607 milions d'euros.