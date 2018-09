Es fan públics vídeos de l'1-O enregistrats per la Policia Nacional

Un conjunt de vídeos enregistrats per la Policia Nacional durant l'1-O, i fets públics ahir per eldiario.es, revelen accions i converses que va dur a terme el cos el dia de la votació des de la perspectiva de les càmeres que portaven els antiavalots que van intervenir en l'operatiu.

Dels vídeos difosos pel mitjà, el de més durada és el gravat al col·legi Nostra Llar de Sabadell, on havia de votar Carme Forcadell. Durant mitja hora de gravació sense talls, el vídeo mostra com els agents desallotgen els votants situats a la porta del col·legi. S'hi observa també un diàleg amb una patrulla dels Mossos d'Esquadra. El vídeo recull també la frustració d'un agent en no trobar, ja a l'interior del col·legi, «les putes urnes». També s'hi recullen imatges de l'operatiu al col·legi Mediterrània de Barcelona. Tant el comandament de l'operatiu en aquesta escola com un sotsinspector estan doblement imputats per la seva actuació durant l'1-O.