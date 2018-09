Puigdemont diu que prefereix el diàleg, tot i que la unilateralitat és «legítima i legal»

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va afirmar ahir que prefereix trobar una «solució» a Catalunya a través del diàleg, «encara que comportarà temps», i va defensar que la unilateralitat és «legítima i legal».

«Si hi ha una mínima possibilitat de trobar una solució a través del diàleg ho prefereixo, encara que comportarà temps. I cal anar a la taula amb el projecte d'exercir el dret a l'autodeterminació. La unilateralitat és legítima i legal», va dir Puigdemont en la presentació d'un llibre seu a Brussel·les.

El llibre és resultat de les converses de Puigdemont amb el periodista belga francòfon Olivier Mouton, de Le Vif / Express, mantingudes durant sis mesos, des que el polític va marxar de Catalunya i es va posar a disposició de la Justícia belga fins a aquest estiu, inclòs el seu pas per la presó a Alemanya, i està escrit en primera persona en forma de relat. El llibre ha estat editat i traduït per l'editorial belga Racine al flamenc, i en català per La Campana.

Titulat «La crisi catalana, una oportunitat per a Europa», Puigdemont desgrana en 12 capítols per què defensa la independència de Catalunya i insisteix que «no és un problema intern, sinó un problema d'Europa».

A la presentació del llibre hi van acudir els advocats de Puigdemont, Gonzalo Boye, Simon i Paul Bekaert, i els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig i Meritxell Ser-ret, actual delegada de la Generalitat a l'oficina de Brussel·les.

Preguntat en la roda de premsa, íntegrament en francès, Puigdemont va considerar que seguirà «sent un polític» a les eleccions europees del 2019, encara que descarta que pugui presentar-se «com a candidat en un altre país», com s'especulava en els mitjans belgues aquest estiu sobre la seva presumpta participació a les llistes de l'N-VA, el partit independentista flamenc.

Sobre la menció del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, al cas de Quebec, al Canadà, per extreure lliçons que puguin servir a Catalunya, Puigdemont va considerar «interessant» que un polític espanyol miri a un altre país, però va dir que «ara cal concretar». «Hem de veure si la Fiscalia del nou Govern actua exactament igual que el fiscal general del Govern de Rajoy (...) veurem si hi ha coherència entre el discurs polític i els fets concrets perquè, si no, és una contradicció; intentar negociar políticament però acusar els polítics de ser rebels», va dir. Puigdemont va admetre que «no és fàcil per al nou Govern espanyol», però va dir que aquest «té la responsabilitat de sortir de l'embull» i no va descartar «negociar» un referèndum per la independència de Catalunya que es voti a tot Espanya.