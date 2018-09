Trump intensifica els seus atacs a l'Iran a l'assemblea de l'ONU

n El president dels Estats Units, Donald Trump, va utilitzar el seu discurs a la 73a Assemblea General de l'ONU per carregar contra l'Iran, una «dictadura corrupta» a la qual va acusar de «sembrar el caos, la mort i la destrucció» i de tenir una «agenda d'agressió i expansió» al Pròxim Orient.

Trump va advertir davant l'Assemblea que qualsevol solució a la guerra a Síria «ha d'incloure una estratègia per afrontar el règim brutal que l'alimenta i la finança». Iran, va proclamar, «no respecta els drets dels seus veïns ni les seves fronteres» sinó que «saqueja» els seus recursos per «estendre el caos al Pròxim Orient i més enllà».

Segons el president dels EUA, els veïns de l'Iran han pagat un preu tan alt que molts han donat suport a la seva decisió de retirar-se de l'«horrible» acord nuclear signat el 2015 i al qual Europa dona suport. Segons la seva opinió, al règim iranià aquest acord li va venir «com caigut del cel» i només en l'any posterior va augmentar el pressupost militar el 40% per «construir míssils amb capacitat nuclear, augmentar la repressió interna i finançar el ter-rorisme i el caos a Síria i Iemen».

Per això, es manté ferm en la decisió de pressionar l'Iran per impedir la seva «agenda sagnant». Després de les «dures» sancions que van entrar en vigor el mes passat -suspeses per l'acord del 2015- EUA n'imposarà més a partir del 5 de novembre. Trump va anunciar que el seu Govern «treballa amb els països que importen cru iranià perquè retallin les compres substancialment».