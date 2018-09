Valls disputarà l'alcaldia de Barcelona amb una «plataforma transversal»

L'ex-primer ministre francès, Manuel Valls, vol fer carrera política a Barcelona. En una caòtica convocatòria de premsa, ahir, a la qual només van poder accedir un grup reduït de mitjans –alguns dels quals francesos- i van deixar fora nombrosos periodistes catalans i espanyols, Valls va confirmar que es presentarà a les properes eleccions municipals a la capital catalana. De fet, va començar la seva compareixença aclarint possibles dubtes. «Vull ser el pròxim alcalde de Barcelona», va sentenciar. L'ex-primer ministre francès va explicar també que ha pres aquesta decisió «després d'un temps llarg i seriós de reflexió», i va destacar els seus vincles sentimentals amb Barcelona.

Manuel Valls va confirmar la seva candidatura a l'alcaldia de Barcelona a les eleccions municipals de l'any que ve en un acte al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, amb una capacitat per a 130 convidats. «Soc un home d'esquerres. Vinc del socialisme francès. Amb principis i valors republicans», va explicar Valls, que va dir que vol ser l'alcalde «de tothom» i es va dirigir «a la gent d'esquerra i de dreta, si és que això encara vol dir alguna cosa».

L'ex-primer ministre francès va explicar que vol formar una plataforma ciutadana «transversal» que integri, va dir, «tots aquells que vulguin col·laborar en l'objectiu de tornar a veure Barcelona com una ciutat de referència mundial». Una plataforma, va afegir, «àmplia, social, sòlida, amb dones i homes de tots els barris, de tots els orígens, edats, de tots els oficis que vulguin impulsar el nostre projecte».

L'exdirigent francès va insistir que vol construir un projecte de ciutat «integrador» i que tingui Barcelona com un únic eix. «La nostra plataforma no tindrà motxilles, ni tindrà més enemics que la pobresa, l'atur, el fracàs escolar, la manca de seguretat, el declivi econòmic, les injustícies socials, el racisme». Valls va reiterar que és un «candidat independent» i que no està «de cap manera», va dir, «contra els partits». «El lloc on se'm trobarà serà en el respecte pel diàleg polític i per a tots els interlocutors», va remarcar.

Valls va destacar que durant aquests últims temps a Barcelona s'han produït alguns canvis «en sentit contrari» i que la capital catalana pateix els «efectes del procés», que, segons va apuntar, ha intentat situar la ciutat en una «cruïlla d'incerteses» que «no es podrà resoldre exercint una equidistància forçada». Una de les primeres conseqüències del procés, va dir, ha estat la fugida de «milers» d'empreses, amb la pèrdua de pes econòmic, de llocs de feina i d'imatge, va detallar.

Segons l'ex-primer ministre francès, l'independentisme vol projectar la idea d'una Barcelona «capital d'una imaginària república catalana». Valls va destacar que Barcelona encara és avui una ciutat que «encanta al món» però lamenta que «s'està deteriorant» i es troba «sumida» en una «dinàmica perdedora». Va posar com a exemple d'aquesta tendència la «inseguretat als barris», una política d'habitatge que «ha defraudat» i una «mala gestió» dels espais públics i la «falta de civisme». Per això, va insistir que la capital catalana necessita un canvi de rumb i un nou lideratge «com més aviat millor» perquè «Barcelona ha de tornar a ser Barcelona».

Valls va assenyalar que Barcelona té «grans reptes» i, en aquest sentit, es va marcar l'àrea metropolitana com una de les seves prioritats per afrontar els reptes de mobilitat, habitatge i economia. «Barcelona i la seva metròpolis constitueixen una vertadera ciutat-estat, com algunes altres a Europa i la resta del món», va dir.