Acord perquè l'increment de les pensions es torni a vincular a l'evolució de l'IPC

La redacció acordada en el Pacte de Toledo per tancar la recomanació dedicada al manteniment del poder adquisitiu de les pensions estableix que la pujada anual de les pensions es faci «en base a l'IPC real».

«La revaloració anual de les pensions en base a l'IPC real es presenta com el mecanisme que ha de servir per conservar el poder adquisitiu de les pensions», diu el document consensuat per PP, PSOE, Units Podem, Ciutadans, PDeCAT, PNB i Compromís i que haurà de ser aprovat un cop es voti la revisió de les recomanacions que, a hores d'ara, negocia la comissió.

Així mateix, el text pactat en la comissió estableix que «la revalorització ha de ser diferenciada de qualsevol altra acció de millora encaminada no a conservar, sinó –quan ho permeti la situació econòmica i amb l'oportuna cobertura legal– a augmentar aquest poder adquisitiu».

En aquest sentit no esmenta cap dels elements addicionals que estudiava el pacte, com ara l'evolució de l'economia, els salaris i la productivitat, a tenir en compte a més de l'evolució dels preus. A més, el redactat únicament esmenta pujades de pensions diferenciades per «augmentar» el poder adquisitiu.

Aquestes millores per sobre de l'IPC serien sufragades «amb càr-rec a altres recursos financers, amb ple respecte als diferents models de finançament existents a l'Estat», ja que el Pacte de Toledo estableix que la Seguretat Social únicament cobreixi la revaloració per mantenir el poder adquisitiu.

«La comissió considera que la sostenibilitat del sistema exigeix que només es financin amb càr-rec als recursos de la Seguretat Social les despeses corresponents a l'estricte manteniment del poder adquisitiu de les pensions», subratlla.

La nova recomanació comença assenyalant que la comissió, «com ha fet en el passat, defensa el manteniment del poder adquisitiu dels pensionistes, la seva garantia per llei i la seva preservació mitjançant l'adopció de mesures encaminades a assegurar l'equilibri social i financer del sistema de pensions».

Tal com van reconèixer diversos grups, la recomanació s'assembla a la que, a falta d'aprovar la revisió en la qual treballen els grups, es troba actualment en vigor. Això es deu al fet que, en constatar la impossibilitat d'arribar a un acord sobre la base de les diferents propostes presentades, la comissió va decidir remetre's a l'últim consens assolit pel pacte, que és el que es va aconseguir l'any 2011. El nou redactat al·ludeix a aquest consens, considerant «essencial, als efectes de generar confiança en la ciutadania, recuperar el consens de la recomanació 'Manteniment del poder adquisitiu i millora de les pensions', aprovada el 2011».

Per la seva banda, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va afirmar ahir mateix que l'Executiu que presideix assumeix l'acord del Pacte de Toledo d'actualitzar les pensions d'acord amb l'IPC, i així ho va traslladar a la resta de grups que formen part d'aquesta comissió parlamentària.

Així ho va afirmar en roda de premsa a la residència de l'ambaixador espanyol davant l'ONU, a Nova York, on s'ha desplaçat Sánchez amb motiu de la setmana de líders de l'Assemblea General de l'organització.