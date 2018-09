El Constitucional anul·la la llei catalana de clubs de consum de cannàbis

n El ple del Tribunal Constitucional (TC) va anul·lar per inconstitucional la llei catalana que regula les associacions de consumidors de cànnabis en considerar que el contingut de la norma envaeix competències de l'Estat. En la seva sentència, el tribunal de garanties indica que el cànnabis és una substància qualificada com a estupefaent, encara que pugui ser utilitzada amb finalitats terapèutiques, per la qual cosa es tracta d'una matèria amb incidència en l'àmbit penal i, per tant, reservada a l'Estat. D'aquesta forma, el TC declara la norma inconstitucional perquè envaeix competències.